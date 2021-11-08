Курс рубля останется в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля на текущей неделе останется в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Заседание ФРС определило динамику большинства валют EM на прошлой неделе, и рубль в этом плане не был исключением. Если в начале недели курс USD/RUB находился около 70,80 руб./$1, то в среду он достигал 72,2 руб./$1, - напоминают эксперты банка. - Дополнительное давление на рубль оказывает ситуация с ключевой ставкой - инфляция и инфляционные ожидания находятся на повышенных уровнях, и инвесторы проявляют меньший спрос на российские активы в ожидании дальнейшего сильного роста ключевой ставки в декабре. Впрочем, к вечеру пятницы курс USD/RUB уже вернулся к 71,1 руб./$1, сегодня он растет на 0,12% и находится около 71,38 руб./$1".

Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Динамику рубля на этой неделе, помимо движения цен на энергоресурсы, будет определять ценовая статистика в США, полагают аналитики банка. По их мнению, весьма вероятное обновление новых многолетних максимумов может снизить спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

"Впрочем, после заседания ФРС инвесторы не ждут скорого ужесточения ДКП в США, и ценовая статистика может не привести к особо сильному ослаблению спроса на рисковые активы. В целом мы ожидаем, что на этой неделе курс USD/RUB будет торговаться в диапазоне 70,75-72,25 руб./$", - прогнозируют в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.