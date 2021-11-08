Справедливая доходность новых бондов Биннофарм Групп находится на уровне 10,2-10,3% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность дебютного выпуска 15-летних облигаций "Биннофарм Групп" серии 001P-01 находится на уровне 10,2-10,3% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Биннофарм Групп" планирует разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 в размере 3 млрд руб. во второй половине ноября. Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Ориентир по купонной доходности компания объявит позже. "Биннофарм Групп" - недавно созданный крупный фармацевтический холдинг. Его акционеры - АФК "Система", ВТБ Капитал и РФПИ. Агентство "Эксперт РА" присвоило эмитенту рейтинг ruA со "стабильным" прогнозом. По нашим предварительным оценкам, справедливая доходность нового выпуска около 10,2-10,3% годовых", - отмечает аналитик Александр Афонин.

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