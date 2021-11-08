"Атон" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3К21 в размере 234 руб. на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 20 декабря. Рекомендованная дивидендная доходность составляет 4%, что соответствует нашим оценкам с учетом благоприятной макроэкономической ситуации. "ФосАгро" также объявила о планируемых объемах капзатрат в 2021г (46,5 млрд руб., включая затраты на капремонты) на ближайшие 5 лет (не более 250 млрд руб.). Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "ФосАгро", которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5,0x против исторического среднего 5-летнего значения 6,x", - пишут аналитики "Атона".

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