Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2021г может составить 7,8% - ПСБ

Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2021 года может составить 7,8%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по российским стандартам за 9 месяцев 2021 года упала в три раза - до 297,436 млрд рублей по сравнению с 903,729 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, свидетельствует бухгалтерская отчетность компании. Результаты важны с точки зрения выплаты дивидендов для держателей привилегированных акций. Учитывая, что компания хранит почти все накопления в валюте, то ее прибыль, а значит, и выплаты дивидендов, зависят напрямую от изменения курса рубля к доллару. С учетом довольно стабильного рубля дивиденды по итогам текущего года будут не такими щедрыми как в 2020 году. По нашим оценкам, стоит рассчитывать не более чем на 3 руб./акцию, доходность - 7,8%", - указывают эксперты ПСБ в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.