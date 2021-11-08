Рынок акций РФ сохранит оптимизм в начале недели - Альфа-банк

Российский рынок акций сохранит оптимизм в начале недели, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Поскольку в России "нерабочая неделя" завершилась, мы ожидаем, что российский рынок акций в начале торгов понедельника будет идти вверх, несмотря на осторожные настроения на мировых рынках сегодня утром. Цены на энергоносители и сырьевые товары устойчивы на фоне ослабления доллара и снижения доходностей КО США. Утверждение Конгрессом долгожданного инфраструктурного пакета объемом $1 трлн позитивно для акций сырьевых компаний, особенно для производителей металлов, горнодобывающих и энергетических компаний. Вышедшая в выходные статистика по китайскому экспорту за октябрь превзошла прогнозы, продемонстрировав рекордный торговый профицит, тогда как статистика по импорту оказалась ниже прогнозов, расширив данные в пользу замедления внутреннего спроса в Китае. На фоне дефицита на рынке труда США и перебоев в цепочках поставок рынки прогнозируют еще один высокий показатель динамики потребительских цен в США (выйдет в среду); позитивный сюрприз может быть связан с возобновлением переговоров о более раннем в сравнении с ожиданиями повышении процентных ставок ФРС", - пишет эксперт банка.

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