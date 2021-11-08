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08 ноября 2021 года 09:55
Рынок ОФЗ останется под давлением в ближайшее время - ПСБ
Риски повышения ключевой ставки Банка России до 8,5% в ближайшее время продолжат оказывать давление на рынок ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Рынок ОФЗ на текущей неделе вряд ли сможет отыграть позитивный настрой глобального рынка облигаций прошлой недели. Сдерживать покупки ОФЗ будут риски роста ключевой ставки ЦБР до 8,5% после данных по инфляции в октябре на уровне 8,13%. В понедельник ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 8,20-8,50% годовых", - пишет эксперт банка в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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