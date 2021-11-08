Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что на текущей неделе в центре внимания будут данные по инфляции в США за октябрь. Ожидается, что в годовом выражении она может ускориться почти до 6%. Если более резкого роста не произойдёт, то на рынках сохранится позитивный настрой, полагают в инвестбанке.

8 ноября:

- Финансовые результаты "Детского мира" за третий квартал 2021 года по МСФО.

9 ноября:

- Индекс цен на промышленные товары в США за октябрь.

10 ноября:

- Финансовые результаты "ТГК-1" за третий квартал;

- Оценка ВВП России за третий квартал;

- Инфляция в США, Германии и Китае за октябрь;

- Данные по заявкам по безработице в США на 6 ноября.

11 ноября:

- Финансовые результаты "АЛРОСА" за третий квартал;

- Внешнеторговый баланс России за сентябрь.

12 ноября:

- Индекс потребительской уверенности и инфляционные ожидания в США от Мичиганского университета за ноябрь.

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