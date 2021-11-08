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08 ноября 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги понедельника с роста на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в понедельник с роста в пределах 0,1-0,4%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4180-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения около уровня открытия", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Выхода важной иностранной статистики в понедельник не ожидается, однако косвенное влияние на локальный рынок акций способны оказать выступления представителей ФРС и ЕЦБ. В частности, указывает аналитик в 18:30 МСК прозвучит речь председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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