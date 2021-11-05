BCS Express открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 80 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 80 рублей за штуку". Цена входа: не выше 68,5 рубля; потенциальная доходность: от 16,7%; горизонт инвестирования: 8 месяцев; стоп-лосс: при отмене фундаментальных драйверов, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ряд аргументов в пользу идеи:

- Техническая картина. "На фоне снижения цен на алюминий, слабых продаж за III квартал и других новостных катализаторов акции "РусАла" скорректировались на 20% от максимумов. Такая реакция выглядит избыточной и позволяет открыть длинную позицию по привлекательным ценам", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

- Цены на алюминий даже после коррекции остаются на высоких уровнях. В текущий момент тонна алюминия стоит на 40% дороже средней долларовой цены с 2015 года. Цена на алюминий в рублях выше средней за той же период почти на 60%. Консенсус-прогнозы на 2022 год ощутимо сократились по сравнению с сентябрьскими оценками, но остаются достаточно привлекательными с точки зрения потенциальной прибыли эмитента, полагает аналитик.

- Возможный отскок цены алюминия. "В то время как среднесрочные прогнозы по алюминию способны привлечь инвесторов, краткосрочная динамика цены металла влияет на спекулятивные настроения. При благоприятном стечении обстоятельств спекулятивная активность может быстро вывести позицию в плюс и обеспечить комфортное удержание до целей, - пишет Галактионов. - Котировки алюминия подошли к зеркальному уровню, который отмечает максимум 2018 года и верхнюю границу летней консолидации. После 20%-го снижения логичным выглядит отскок, который может реализоваться при отсутствии негативных новостей по рынку. В такой ситуации котировки акций могут получить краткосрочную поддержку и оперативно отыграть часть предыдущего падения".

- Включение акций в индекс MSCI Russia. "Акции компании имеют шансы на включение в индекс MSCI Russia на ноябрьской ребалансировке. Это событие было ожидаемым, но на фоне распродаж последних недель есть основания полагать, что котировки не вполне учитывают эти перспективы. При их реализации бумаги могут показать позитивную реакцию", - отмечает аналитик.

- Отмена экспортной пошлины на алюминиевые сплавы может затронуть до 50% продукции компании и поддержать экспортную выручку в конце 2021 года и на протяжении 2022 года.

- "Мажоритарный акционер "РусАла" En+ Group сообщила о договоренности с миноритарием SUAL Partners о разделении компании на низкоуглеродный и высокоуглеродный бизнес. Контуры сделки пока неизвестны, но в процессе разделения активов низкоуглеродный бизнес может обрести премию за "зеленость", что создаст дополнительную стоимость для акционеров. Кроме того, одной из претензий со стороны SUAL Partners было отсутствие дивидендов. Условия соглашения не раскрывались, но нельзя исключать, что компания направит какой-то денежный поток в пользу акционеров в виде дивидендов или программы выкупа в 2022 году. Это лишь догадки, но при реализации такого сценария акции могут получить мощную поддержку. Процедуру разделения планируется завершить к концу 2022 года", - пишет Галактионов.

Обращает внимание эксперт инвесткомпании и на возможные риски: падение сырьевых рынков "широким фронтом", которое может затронуть и цены на алюминий; более жесткая, чем ожидалось, монетарная политика мировых ЦБ; форс-мажорные обстоятельства.

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