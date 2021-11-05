Цена нефти может подняться в диапазон $85-90/барр. к концу 2021г - "Финам"

Стоимость барреля нефти марки Brent к концу текущего года может подняться в диапазон $85-90 за баррель, отметил в ходе онлайн-конференции "Нефть на максимумах - драйверы и риски" аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"В начале четвертого квартала наш базовый прогноз по цене нефти марки Brent до конца 2021 года составлял $78-82 за баррель, однако теперь полагаем, что в условиях энергетического кризиса и сохранения действующих ограничений на добычу со стороны ОПЕК+ цена может завершить год в диапазоне $85-90 за баррель", - указал эксперт.

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