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05 ноября 2021 года 14:59
Рубль обладает некоторым потенциалом укрепления - Райффайзенбанк
Рубль по отношению к доллару обладает некоторым потенциалом укрепления от текущих уровней, несмотря на возросшие интервенции Минфина, считают аналитики Райффайзенбанка. "Механизм интервенций Минфина в среднем хоть и снижает чувствительность динамики рубля к изменению нефтяных котировок, но не отменяет зависимость - особенно это заметно в последние месяцы, когда российская валюта дорожала вместе с "черным золотом". Так, если с начала года рубль торговался в диапазоне 72-74 руб./$1, то сейчас, на наш взгляд, укрепление последних двух месяцев привело к смещению этого диапазона в сторону 68-72 руб./$1. При этом мы считаем, что такой сдвиг не мог бы произойти без относительной стабильности геополитического фона: СDS на Россию закрепился на относительно низких уровнях, а спекулятивный отток капитала, по нашим оценкам, все же несколько снижается. Эти факторы позволили нам улучшить нашу прогнозную траекторию для российского рубля, который теперь мы видим на 1-2 руб. крепче в среднесрочной перспективе, учитывая ожидаемое сохранение цен на нефть на достаточно высоком уровне (средняя цена Brent на 2022 год в нашем прогнозе - $72,5 за баррель)", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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