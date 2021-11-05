Вероятность подъема ставки ЦБ РФ на 50-75 б.п. в декабре высока - ITI Capital

Высока вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ на 50-75 б.п. в декабре 2021 года, считает аналитик ITI Capital Сергей Волобоев.

"Исходя из последней статистики общая инфляция, вероятно, будет близка к 8,0% по состоянию на конец 2021 года, у верхней границы прогнозного диапазона Банка России в 7,4-7,9%. Это указывает на высокую вероятность того, что в декабре ЦБ РФ повысит ставку на 50-75 б.п. (что в настоящее время в полной мере отражается в уровнях рублевых ставок)", - пишет эксперт в комментарии.

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