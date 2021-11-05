"Фридом Финанс " снизил прогнозную цену акций ViacomCBS Inc. до $40

"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций ViacomCBS Inc. с $60 до $40 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ожидают продолжения боковой динамики котировок бумаг эмитента в среднесрочной перспективе.

Квартальные результаты ViacomCBS в целом совпали с ожиданиями инвесторов, констатирует эксперт инвесткомпании Михаил Денисламов.

"Наибольшее внимание привлекла динамика показателей сегмента видеостриминга. Его выручка повысилась на 62% г/г, до $1,079 млрд, что было обусловлено как увеличением рекламных доходов на 48% (с $360 млн до $531 млн), так и ростом поступлений от подписок на 79% (с $306 млн до $548 млн). Менеджмент еще раз подчеркнул, что стриминг является приоритетным направлением развития. Кроме того, компания изменит структуру отчетности в первом квартале 2022 года: Viacom будет раскрывать результаты в трех сегментах (стриминг, ТВ, кинотеатры). Также в начале следующего года эмитент проведет "День инвестора", который будет посвящен стримингу", - отмечает аналитик.

Также Денисламов обращает внимание, что ViacomCBS объявила о сделке с T-Mobile, в рамках которой новым и уже обслуживаемым абонентам мобильной связи будет предоставлен один год бесплатного пользования сервисом Paramount+. Такой формат продвижения может обеспечить миллионы новых подписчиков, однако значительная часть из них может вскоре отказаться от услуги, полагает эксперт "Фридом Финанс".

"Акции VIAC торгуются с мультипликатором P/E NTM около 9х, тогда как среднее значение за три года составляет 8,2х. Столь низкое значение обусловлено тем, что в следующие несколько лет EPS компании будет характеризоваться практически нулевыми среднегодовыми темпами прироста ($4,04 в 2024 году против $3,93 в 2021 году). Стриминговое направление генерирует убытки, а выход на окупаемость может занять продолжительное время, особенно в свете растущей конкуренции. Как следствие, результаты стриминг-направления пока не будут устойчиво превосходить ожидания инвесторов. Сервис SkyShowtime, который планируется запустить в Европе в 2022 году совместно со Sky (подразделением Comcast), может столкнуться с серьезными трудностями, поскольку сервисы Netflix и Disney+ уже имеют достаточно сильные позиции в странах Европы, а к середине 2022 года они лишь укрепятся. Кроме того, объединение Warner Media и Discovery создает дополнительные риски", - отмечает Денисламов.

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