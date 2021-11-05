"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Amgen на уровне $285,74

"Финам" сохраняет прогнозную цену акций американской биотехнологической компании Amgen на уровне $285,74 за штуку и рекомендацию "покупать" после выхода отчета эмитента за третий квартал текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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