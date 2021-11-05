Цена акций NVIDIA, скорее всего, останется волатильной в ближайшее время - BCS Express

Котировки акций NVIDIA Corp., скорее всего, останутся волатильными в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

Акции NVIDIA растут в цене последние несколько недель и обновляют исторические максимумы, констатируют эксперты. Основной причиной роста, по их мнению, является предстоящая конференция GTC 8 ноября, где, как ожидается, внимание будет сосредоточено на различных вопросах, связанных с искусственным интеллектом. Ожидается, что на конференции будет представлен Omniverse Enterprise - открытая виртуальная платформа, позволяющая создателям совместно работать над физически точным моделированием и 3D-рендерингом в реальном времени.

"Долгосрочный взгляд по акциям NVIDIA остается умеренно позитивным. В ближайшей перспективе котировки акций могут оставаться волатильными и успеть переписать исторические максимумы еще раз. При этом с технической стороны акции выглядят экстремально перекуплено, поэтому велик риск коррекции", - отмечают в инвесткомпании.

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