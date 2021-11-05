"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций AMD до $126

"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Advanced Micro Devices (AMD) до уровня $126 за штуку на фоне улучшения прогноза роста финансовых показателей эмитента, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты AMD за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, при этом менеджмент компании ожидаемо улучшил прогноз на весь 2021 год, - отмечает эксперт Михаил Степанян. - Мы оцениваем результаты как сильные. Кроме того, компания сохраняет потенциал наращивания масштабов бизнеса и маржинальности операций. Прогнозируем перелом рыночной доли AMD в сегменте GPU по итогам 2021 года с постепенным ее расширением в течение 2022 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.