Вероятен подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в декабре - "Локо-Инвест"

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 8,50%) по итогам заседания в декабре текущего года, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Показатели сезонно скорректированной инфляции остаются далеки от "зоны комфорта", и вряд ли факт замедления недельной инфляции достаточен, чтобы говорить о стабилизации краткосрочных рисков. Инфляционные ожидания населения во многом адаптивны и движимы восприятием ценовой динамики по основным товарам, поэтому, вероятно, будут оставаться сильно завышенными. Даже предполагая дальнейшее замедление месячных темпов роста до 0,8-0,9% м/м в ноябре-декабре, пик в 8,3% годовая инфляция может пройти в ноябре, завершив год около 8,2%, - пишет Полевой в комментарии. - Иными словами, с высокой вероятностью верхняя граница прогноза ЦБ в 7,9% будет вновь превышена, поэтому мы подтверждаем наш базовый прогноз повышения ставки на 100 б.п. (до 8,50%) в декабре, где она может оставаться до конца 1П22. Мы уверены, что сезонно скорректированные цифры по инфляции вскоре начнут снижаться, особенно это станет явно в начале 2022 года благодаря ожидаемому ужесточению бюджетной политики, проявлению эффектов от решений ЦБ по ставке в 2021 году и макропруденциальных мер. Но краткосрочные тенденции до конца текущего года, вероятно, продолжат держать ЦБ "в тонусе".

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