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05 ноября 2021 года 10:23
Вероятен подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в декабре - "Локо-Инвест"
Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 8,50%) по итогам заседания в декабре текущего года, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Показатели сезонно скорректированной инфляции остаются далеки от "зоны комфорта", и вряд ли факт замедления недельной инфляции достаточен, чтобы говорить о стабилизации краткосрочных рисков. Инфляционные ожидания населения во многом адаптивны и движимы восприятием ценовой динамики по основным товарам, поэтому, вероятно, будут оставаться сильно завышенными. Даже предполагая дальнейшее замедление месячных темпов роста до 0,8-0,9% м/м в ноябре-декабре, пик в 8,3% годовая инфляция может пройти в ноябре, завершив год около 8,2%, - пишет Полевой в комментарии. - Иными словами, с высокой вероятностью верхняя граница прогноза ЦБ в 7,9% будет вновь превышена, поэтому мы подтверждаем наш базовый прогноз повышения ставки на 100 б.п. (до 8,50%) в декабре, где она может оставаться до конца 1П22. Мы уверены, что сезонно скорректированные цифры по инфляции вскоре начнут снижаться, особенно это станет явно в начале 2022 года благодаря ожидаемому ужесточению бюджетной политики, проявлению эффектов от решений ЦБ по ставке в 2021 году и макропруденциальных мер. Но краткосрочные тенденции до конца текущего года, вероятно, продолжат держать ЦБ "в тонусе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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