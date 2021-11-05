"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Apple на уровне $139

"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Apple Inc. на уровне $139 за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты Apple за третий квартал как нейтрально позитивные. Продажи корпорации недотянули до прогноза. Отмечаем значительный возврат средств инвесторам, объем которых по итогам квартала составил $24 млрд, что в годовом выражении составляет около 4%. Значительный риск заключается в дефиците компонентной базы, который постепенно будет ослабевать до конца 2022 года", - отмечает аналитик Михаил Степанян.

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