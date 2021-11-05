Возможно преобладание продаж на рынке акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"

Возможно преобладание продаж на российском рынке акций на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Сильно выросли американские фондовые индексы, но при этом также сильно подешевели многие сырьевые ресурсы. В связи с этим мы видим большие риски продолжения распродаж большинства российских акций в пятницу. Дополнительно на рынок акций давит инфляция, которая в годовом исчислении преодолела отметку 8%. Повышаются риски того, что ЦБР повысит ключевую ставку сразу на процентный пункт, что вряд ли поможет борьбе с ростом цен, но окажет свое пагубное действие на рынок акций и состояние бизнеса", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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