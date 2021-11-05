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05 ноября 2021 года 09:43
Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4175-4195п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4175-4195 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4175-4195 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся в пятницу утром", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает аналитик. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация большого блока октябрьской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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