Курс рубля может уйти выше 72 руб./$1 в пятницу - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, вероятно, уйдет выше уровня 72 руб./$1 на торгах в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Рубль пытался подрасти на малоликвидном рынке Форекс в четверг, но на утренней сессии в пятницу весь этот рост уже отыгран. Ждем, что пара доллар/рубль в пятницу вновь будет тестировать отметку 72 руб./$1 и, скорее всего, преодолеет ее, отыгрывая подешевевшую нефть. На росте опасений жесткого повышения ставки с большой вероятностью возобновится распродажа ОФЗ, что также будет давить на рубль", - отмечает эксперт.

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