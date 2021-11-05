"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Юнипро

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Юнипро" с прогнозной ценой 2,87 рубля за штуку на конец мая 2022 года, сообщается в комментарии.

"Мы считаем "Юнипро" лучшей историей по дивидендам в российской электрогенерации, но с учетом текущей оценки по мультипликаторам и финансовых прогнозов не видим возможности для существенной переоценки капитализации вверх. Кроме того, повышение ставок на долговом рынке сделало инвесторов более требовательными к дивидендным акциям при том, что ОФЗ со сроком погашения 1 год и выше предлагают доходность от 8%, а ценовой риск гособлигаций ниже", - отмечает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

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