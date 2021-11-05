Ближайшей целью S&P 500 может быть диапазон 4700-4720п - BCS Express

Ближайшей целью индекса S&P 500 может быть диапазон 4700-4720 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 в среду и четверг обновлял максимумы. совокупный рост составил 1,4%. Ближайшей целью по индексу S&P 500 может быть диапазон 4700-4720 пунктов. При этом текущая волна роста уже достаточно длинная и все больше приобретает черты вертикального взлета, что является предвестником окончания импульса и формирования коррекции", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Также он отмечает, что в пятницу в фокусе внимания инвесторов будет статистика по рынку труда в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.