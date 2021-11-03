Сбербанк останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности - "Финам"

Сбербанк останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в России, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Сбербанка, рассчитывая, что он останется одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в РФ. У банка самая развитая экосистема в секторе, его бизнес имеет высокую степень цифровизации. Преимуществом банка является и прозрачная дивидендная политика. При этом акции Сбербанка недороги по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают неплохим потенциалом роста. Мы рекомендуем покупать бумаги Сбербанка с целевой ценой на горизонте 12 мес. 435,1 руб. по обыкновенным акциям и 391,6 руб. - по привилегированным. Потенциал роста составляет 17,8% и 18,4% соответственно", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Эксперт указывает на ряд позитивных для банка факторов:

- Сбербанк обладает самой развитой экосистемой в секторе. Его бизнес имеет высокую степень цифровизации, что позволяет сохранять лояльность клиентов, дает новые возможности для роста и поддерживает рентабельность.

- Отчетность банка за III квартал и 9 месяцев 2021г по МСФО оказалась сильной. Банк заметно увеличил объемы кредитования, показал неплохую динамику процентных и комиссионных доходов, заработал высокую чистую прибыль. При этом хорошие результаты позволили руководству Сбербанка улучшить прогнозы по ряду основных показателей бизнеса на весь 2021г.

- Преимуществом Сбербанка является прозрачная дивидендная политика, согласно которой банк направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Прогноз "Финама" по дивидендам за 2021г - 26,6 руб. на акцию каждого типа. Дивидендная доходность может составить 7,2% по "обычке" и 8% по "префам". Это одни из самых высоких показателей не только среди российских, но и мировых банков.

- Аналитики инвесткомпании рассчитывают, что благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса Сбербанк останется одним из главных бенефициаров экономического восстановления страны после кризиса.

- По мультипликаторам P/E 2022П и P/B Сбербанк выглядит в среднем почти на 18% дешевле своих аналогов с развивающихся рынков. Учитывая большой размер Сбера и его лидирующее положение в российском банковском секторе, а также высокую рентабельность капитала и дивидендную доходность акций, Додонов считает такой дисконт неоправданным и ожидает, что он будет сокращаться.

"Основной риск для Сбербанка связан с тем, что его бизнес, как и сектора в целом, сильно зависит от экономической конъюнктуры. В случае ее нового существенного ухудшения, например из-за нового введения жестких локдаунов на фоне быстрого развития очередной волны коронавируса в РФ, банк может вновь столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей", - отмечает эксперт "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.