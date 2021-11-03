"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail с целью 3152 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail с целевой ценой 3152 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"X5 Retail Group провела день инвестора в рамках которого предоставила обновленные данные по стратегии на следующие 3 года. Мы в целом положительно оцениваем инициативы компании, которые направлены на дальнейший органический рост бизнеса с поддержанием уровня рентабельности. Масштабирование дискаунтеров "Чижик" начнется в следующем году и ускорится с 2023г, что в том числе позволит обеспечить среднегодовой рост продаж в 2021-2024гг выше 12%. Доля рынка должна составить не менее 15% уже по итогам 2023 г. Рентабельность EBITDA зрелых бизнесов увеличится до более чем 8% в 2024г, но с учетом инвестиций в новые форматы показатель группы в целом будет стабилен. Капитальные затраты будут расти медленнее выручки и коэффициент опуститься ниже 4,5% в 2024г несмотря на ускорение роста торговой площади", - пишет аналитик Артем Михайлин.

Эксперт ожидает дальнейшего роста дивидендных выплат компании. По итогам 2021г дивиденды составят 50 млрд руб. или больше, что обеспечит доходность не менее 7,5% при текущей цене.

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