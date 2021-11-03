Акции Activision Blizzard останутся под давлением в ближайшей перспективе - "Инвестиционный банк Синара"

Акции Activision Blizzard останутся под давлением в ближайшей перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Компания Activision Blizzard представила финансовые результаты за 3К21: скорректированная прибыль на акцию составила $0,89 и оказалась лучше консенсус-прогноза FactSet ($0,7). Однако компания отложила релизы Diablo IV и Overwatch 2 и озвучила прогноз по выручке на 4К21 в размере $2,02 млрд, тогда как аналитики ожидали в среднем $2,95 млрд. Как следствие, акции Activision Blizzard упали в цене на премаркете более чем на 10%", - отмечает эксперт.

Перенос на неопределенный срок выпуска Diablo IV и Overwatch 2, двух самых ожидаемых и высокобюджетных игр, а также уход Джены Онила с поста соруководителя Blizzard свидетельствуют, на взгляд аналитика, о продолжающихся проблемах в сфере корпоративного управления на фоне разговоров о дискриминации сотрудников.

"Activision Blizzard планирует выпустить Diablo Immortal для мобильных устройств в 1П22, и игра могла бы стать хитом в Китае. Однако мы считаем, что перспективы китайского рынка видеоигр в настоящий момент заметно ухудшились ввиду ужесточения его регулирования. В ближайшей перспективе акции компании, как мы полагаем, останутся под давлением ввиду частой смены ключевых руководителей, из-за чего нередко откладывается разработка и запуск новых видеоигр", - указывает Фомкина.

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