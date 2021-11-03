"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций VeriSign до $252

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций VeriSign Inc. до $252, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Квартальные результаты компании мы оцениваем как сильные: выручка превысила ожидания, динамика EPS также позитивна. Мы допускаем, что одобрение покупки доменных имен .web может оказать краткосрочное давление на маржу ввиду повышенных расходов на продвижение, однако полагаем, что эффект будет нивелирован ввиду ранее заявленного поднятия цен на доменные имена (.com, .net), которое будет стимулировать рост маржинальности эмитента в среднесрочной перспективе. Как следствие, мы повышаем целевую цену по бумаге VeriSign до $252 за акцию и сохраняем рекомендацию "покупать", - пишет аналитик Михаил Степанян.

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