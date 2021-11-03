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03 ноября 2021 года 13:20
"Финам" рекомендует держать акции МТС с целью 346,1 руб
"Финам" рекомендует держать акции "МТС" с целевой ценой 346,1 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы считаем, что переход "МТС" к стратегии роста осуществляется в удачный момент, когда выделяемые в новые юридические лица дочерние компании смогут увеличить стоимость не только благодаря собственным результатам, но и благодаря общему тренду телекоммуникационного рынка на рост капитализации путем вывода быстрорастущих направлений на фондовый рынок через IPO или обратные поглощения", - отмечает аналитик Леонид Делицын. Эксперт выделяет ряд позитивных для компании факторов: - Главный фактор роста - опережающее развитие финтеха и облачных сервисов, а также оценки стоимости дочерних компаний. - Новая стратегия группы "МТС" сфокусирована на росте бизнеса и создании акционерной стоимости. Тремя ключевыми направлениями станут финтех, информационные технологии, медиа и розница. - Темпы прироста показателей новых сегментов выражаются двух- и даже трехзначными числами. Выручка от облачных и цифровых решений во 2К 2021 года выросла на 48% по сравнению с предыдущим годом. Розничный кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов вырос за тот же период на 59,3%. Чистый комиссионный доход МТС Банка вырос за первое полугодие 2021 г. на 123,6%, до 6,2 млрд руб., а чистый процентный доход - на 22,1%. - Стратегическая цель "распаковки" cтоимости дочерних компаний может начать реализацию уже в ближайшие полгода. Благодаря продаже телекомами башенной инфраструктуры независимым операторам, на рынке уже появились две крупные башенные компании. Вероятен их быстрый выход на американские биржи через слияние с бланковыми компаниями (SPAC). В итоге выделяемая из состава МТС "Башенная инфраструктурная компания" (БИК) может получить оценку $ 1,3 млрд. - Инфраструктурная компания и поставщик облачных решений МВС также будут наращивать стоимость, вместе с нарастанием ожиданий по IPO конкурирующих операторов (также выделенных в самостоятельные компании). - Программа buyback завершена. Ожидается новая дивидендная политика. В ходе программы выкупа обратного выкупа акций ООО "Бастион" за два года приобрело около 91 млн акций, что составляет 4,5% общего числа размещенных. Благодаря этому сильные колебания стоимости периода 2016-2018 гг. сменились стабильным движением цены акций в узком коридоре. "В связи с окончанием выкупа бумага может увеличить волатильность. При этом мы не ожидаем возвращения в режим сильных колебаний до конца первого квартала 2022г, когда будет объявлена новая дивидендная политика", - отмечает Делицын. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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