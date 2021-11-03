"Финам" рекомендует держать акции МТС с целью 346,1 руб

"Финам" рекомендует держать акции "МТС" с целевой ценой 346,1 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы считаем, что переход "МТС" к стратегии роста осуществляется в удачный момент, когда выделяемые в новые юридические лица дочерние компании смогут увеличить стоимость не только благодаря собственным результатам, но и благодаря общему тренду телекоммуникационного рынка на рост капитализации путем вывода быстрорастущих направлений на фондовый рынок через IPO или обратные поглощения", - отмечает аналитик Леонид Делицын.

Эксперт выделяет ряд позитивных для компании факторов:

- Главный фактор роста - опережающее развитие финтеха и облачных сервисов, а также оценки стоимости дочерних компаний.

- Новая стратегия группы "МТС" сфокусирована на росте бизнеса и создании акционерной стоимости. Тремя ключевыми направлениями станут финтех, информационные технологии, медиа и розница.

- Темпы прироста показателей новых сегментов выражаются двух- и даже трехзначными числами. Выручка от облачных и цифровых решений во 2К 2021 года выросла на 48% по сравнению с предыдущим годом. Розничный кредитный портфель МТС Банка до вычета резервов вырос за тот же период на 59,3%. Чистый комиссионный доход МТС Банка вырос за первое полугодие 2021 г. на 123,6%, до 6,2 млрд руб., а чистый процентный доход - на 22,1%.

- Стратегическая цель "распаковки" cтоимости дочерних компаний может начать реализацию уже в ближайшие полгода. Благодаря продаже телекомами башенной инфраструктуры независимым операторам, на рынке уже появились две крупные башенные компании. Вероятен их быстрый выход на американские биржи через слияние с бланковыми компаниями (SPAC). В итоге выделяемая из состава МТС "Башенная инфраструктурная компания" (БИК) может получить оценку $ 1,3 млрд.

- Инфраструктурная компания и поставщик облачных решений МВС также будут наращивать стоимость, вместе с нарастанием ожиданий по IPO конкурирующих операторов (также выделенных в самостоятельные компании).

- Программа buyback завершена. Ожидается новая дивидендная политика. В ходе программы выкупа обратного выкупа акций ООО "Бастион" за два года приобрело около 91 млн акций, что составляет 4,5% общего числа размещенных. Благодаря этому сильные колебания стоимости периода 2016-2018 гг. сменились стабильным движением цены акций в узком коридоре. "В связи с окончанием выкупа бумага может увеличить волатильность. При этом мы не ожидаем возвращения в режим сильных колебаний до конца первого квартала 2022г, когда будет объявлена новая дивидендная политика", - отмечает Делицын.

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