Акции ConocoPhillips имеют шанс подорожать до $80 - "Фридом Финанс"

Акции ConocoPhillips имеют шанс подорожать до $80 за бумагу, полагает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

" ConocoPhillips в 3К21 превзошла прогнозы по выручке и чистой прибыли, сократила чистый долг на $2 млрд кв/кв, а также увеличила дивиденды на 7%. Выручка компании продемонстрировала стремительный рост на 165% г/г, до $11616 млн, благодаря приобретению Concho Resources и повышению цен на углеводороды. Скорректированная прибыль COP при этом составила $2372 млн по сравнению с убытком в размере $331 млн годом ранее. EPS достигла $1,77, на 16,4% превзойдя консенсус. Мы позитивно оцениваем результаты компании за квартал. По нашему мнению, акции COP имеют шанс достичь отметки в $80 за бумагу, хотя потенциал роста уже в основном реализован", - пишет Пигарев.

Также эксперт напоминает, что в сентябре COP объявила о покупке добывающих активов и сопутствующей инфраструктуры в Пермском бассейне (штат Техас) у Royal Dutch Shell (RDS.A) за $9,5 млрд. Ожидается, что в 2022г объем добычи на приобретаемых месторождениях составит около 200 тыс. баррелей в сутки. Сделка предполагает 100%-ю оплату денежными средствами и может быть закрыта уже в четвертом квартале 2021г. Пигарев считает, что параметры сделки благоприятны для ConocoPhillips.

"Компания ожидает, что EV/EBITDA приобретаемого актива в 2022г составит 3,7х, что существенно ниже текущего прогнозного показателя СОР в 4,9х по итогам текущего года, - указывает аналитик инвесткомпании. - С учетом этой покупки нефтяная компания обновила 10-летний план (2022-2031 гг.) и ожидает, что приобретение активов позволит увеличить свободный денежный поток (FCF) на $10 млрд за этот период при средней цене нефти в $50 за баррель. Весь дополнительный объем FCF эмитент планирует вернуть акционерам через дивиденды и программу buy back".

Прогноз по величине операционного денежного потока был увеличен на $20 млрд, до $165 млрд, за 10 лет. Ежегодные капитальные затраты составят $8 млрд по сравнению с $7 млрд, прогнозируемыми ранее. По результатам квартала ConocoPhillips выплатит дивиденды в размере $0,46 на акцию (выплата 1 декабря), доходность к текущим котировкам составляет 2,5% годовых, подчеркивается в комментарии.

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