Рубль к концу месяца вернется на уровни 71,5-72 руб./$1 - Инвестиционный банк Синара

Доллар в ноябре вновь наберет силу, и пара рубль/доллар вернется на уровни 71,5-72 руб./$1, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Мы ожидаем от предстоящего заседания ФРС "ястребиной" риторики и более четкого сигнала о повышении ставки в следующем году, что должно в предстоящие недели стать главным фактором поддержки доллара", - пишет эксперт.

Важным фактором для рубля в ноябре, по мнению эксперта, станет снижение инвесторами аллокации на активы стран с растущей инфляцией. Отток портфельных инвестиций станет в этом месяце негативным фактором для курса рубля.

Усилит давление на рубль и сокращение нерезидентами инвестиций в ОФЗ с учетом ожидаемого дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, полагает Коныгин.

"Высокая стоимость газа становится важным фактором для курса рубля, поскольку налоговая ставка для газового экспорта - только 30%, тогда как для экспорта нефти - 80%, - отмечает аналитик банка. - Таким образом, на валютных банковских счетах остается больше доходов от экспорта газа - вместе с тем в абсолютном выражении бюджетные доходы от него остаются достаточно низкими в сравнении с нефтяным экспортом. Влияние высоких цен на газ на курс рубля должно носить кумулятивный характер: чем дольше цены на газ останутся высокими, тем более значительным окажется влияние на рубль. Роль этого фактора в балансе валютной ликвидности увеличится, но этого не стоит ждать в ноябре".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.