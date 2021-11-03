.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" рекомендует держать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной ценой $685,57
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 ноября 2021 года 12:01
"Финам" рекомендует держать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной ценой $685,57
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Thermo Fisher Scientific с целевой ценой $685,57 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 7,95% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Лабораторная продукция Thermo Fisher Scientific стала как никогда востребованной с наступлением пандемии коронавируса, и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка значительно усилила потоки выручки компании. Пока в глобальном масштабе угроза COVID-19 остается серьезной, спрос на продукты Thermo Fisher Scientific для лабораторий, исследований и государственных ведомств в ближайшие кварталы обречен на рост", - пишет аналитик инвесткомпании Зарина Саидова. Эксперт выделяет ряд позитивных для компании факторов: - Рыночная капитализация Thermo Fisher составляет почти $250 млрд. - Компания ведет деятельность по 4 ключевым направлениям: решения в области Life Sciences, аналитический инструментарий, специализированная диагностика и лабораторные продукты и услуги. - За период с начала года акции Thermo Fisher принесли доходность значительно выше рыночной - 36,4%, в полной мере оправдав наши ожидания. - На данном этапе Thermo Fisher умеренно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с небольшим дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов. - Пандемия коронавируса оказала благоприятное влияние на динамику выручки Thermo Fisher за счет роста спроса на лабораторные продукты и услуги, и в перспективе ближайших кварталов данная тенденция, как мы ожидаем, сохранится. Компания вкладывает средства в расширение производства, и эти вложения приносят плоды: в частности, в сентябре этого года Thermo Fisher получила заказ на сумму $192,5 млрд от Министерства обороны США на производство пластиковых частей пипеток для лабораторий. - По итогам третьего квартала выручка компании увеличилась на 9,5% г/г, до $9,33 млрд, и на $920 млн превысила ожидания экспертов "Финама". Скорректированная чистая прибыль составила $5,76 на акцию и на $1,06 превысила ожидания. Аналитик инвесткомпании к рискам вложений в акции Thermo Fisher относит перебои в производстве, которые могут произойти в случае значительного ужесточения карантинных ограничений в США и Европе. Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-THERMO/FISHER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
03 ноября 2021 года 15:47
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций VeriSign Inc. до $252, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в комментарии инвесткомпании. "Квартальные результаты компании мы оцениваем как сильные: выручка превысила ожидания, динамика EPS также позитивна. Мы допускаем, что... читать дальше
.03 ноября 2021 года 15:21
Выпуски ОФЗ-ИН - хороший долгосрочный актив для консервативных инвестиций, защищающий от инфляции, отмечается в материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Инфляция в России ускоряется, - указывает аналитик. - К началу ноября рост индекса потребительских цен в годовом выражении достиг 8%,... читать дальше
.03 ноября 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $186 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $164,9, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что 10 ноября компания... читать дальше
.03 ноября 2021 года 14:33
Финансовые результаты "Юнипро" за 3К21 окажут умеренно позитивное влияние на акции компании, полагает эксперт BCS Express Пучкарёв Дмитрий. "Группа "Юнипро" представила хорошие результаты по итогам III квартала. Улучшение основных метрик обусловлено ростом цен на электроэнергию и мощность.... читать дальше
.03 ноября 2021 года 13:44
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4600-4660 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 закрепился выше отметки в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI... читать дальше
.03 ноября 2021 года 13:20
"Финам" рекомендует держать акции "МТС" с целевой ценой 346,1 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы считаем, что переход "МТС" к стратегии роста осуществляется в удачный момент, когда выделяемые в новые юридические лица дочерние компании... читать дальше
.03 ноября 2021 года 12:55
Акции ConocoPhillips имеют шанс подорожать до $80 за бумагу, полагает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев. " ConocoPhillips в 3К21 превзошла прогнозы по выручке и чистой прибыли, сократила чистый долг на $2 млрд кв/кв, а также увеличила дивиденды на 7%. Выручка компании продемонстрировала... читать дальше
.03 ноября 2021 года 11:24
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 к концу текущей недели, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. "Если риторика ФРС будет жёсткой, то пара EUR/USD, вероятно, упадёт ниже 1,15. Поскольку из-за выходных в четверг и пятницу торги по рублю будут... читать дальше
.03 ноября 2021 года 10:40
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с целевой ценой $344,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Американский производитель дизельных двигателей для тягачей,... читать дальше
.03 ноября 2021 года 10:13
Котировки нефти находятся под небольшим давлением в преддверии заседаний ФРС и ОПЕК+, отмечается в комментарии эксперта Промвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Статистика от API также не принесла поддержки: запасы сырой нефти выросли на 3,6 млн барр., запасы бензинов сократились на 0,5 млн барр.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.