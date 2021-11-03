Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу недели - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 к концу текущей недели, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

"Если риторика ФРС будет жёсткой, то пара EUR/USD, вероятно, упадёт ниже 1,15. Поскольку из-за выходных в четверг и пятницу торги по рублю будут неликвидными, он будет особенно уязвим и может достичь 73 за доллар в конце недели", - полагают аналитики банка.

По их мнению, ближе к вечеру цены на нефть могут оказаться под давлением, если Федрезерв объявит о сокращении выкупа активов. В четверг в центре внимания будет заседание ОПЕК+, на котором должно быть принято решение по объёмам добычи.

"Рынок рублёвых бумаг ждёт данных по инфляции за неделю. Если темпы роста цен превысят ожидания, доходности рублёвых госбумаг могут продолжить расти в последующие дни", - прогнозируют аналитики Sber CIB.

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