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03 ноября 2021 года 11:24
Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 к концу недели - Sber CIB
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровня 73 руб./$1 к концу текущей недели, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. "Если риторика ФРС будет жёсткой, то пара EUR/USD, вероятно, упадёт ниже 1,15. Поскольку из-за выходных в четверг и пятницу торги по рублю будут неликвидными, он будет особенно уязвим и может достичь 73 за доллар в конце недели", - полагают аналитики банка. По их мнению, ближе к вечеру цены на нефть могут оказаться под давлением, если Федрезерв объявит о сокращении выкупа активов. В четверг в центре внимания будет заседание ОПЕК+, на котором должно быть принято решение по объёмам добычи. "Рынок рублёвых бумаг ждёт данных по инфляции за неделю. Если темпы роста цен превысят ожидания, доходности рублёвых госбумаг могут продолжить расти в последующие дни", - прогнозируют аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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