Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к 8,5% в среду - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к верхней границе диапазона 8,25-8,5% годовых в течение торговой сессии среды, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 10-летних ОФЗ во вторник снизилась до 8,32% (-3 б.п.), 1-летних выросла до 8,14% (+3 б.п.). После значительной коррекции рынок рублевых облигаций взял паузу и ожидает новых недельных данных в РФ по инфляции. На глобальном рынке перед заседанием ФРС облигации развитых и развивающихся стран консолидируются вблизи достигнутых уровней. Консенсус рынка ожидает, что сегодня ФРС объявит о сокращении программы покупки облигаций (сейчас 120 млрд долларов в месяц). При этом остается неопределенность относительно скорости завершения программы и сроков повышения базовой ставки", - отмечает эксперт банка.

На взгляд Монастыршина, более жесткая риторика ФРС, чем сейчас закладывает рынок, может спровоцировать рост доходности UST и облигаций развивающихся стран. Также важным событием для российских облигаций будет заседание ОПЕК+ в четверг, которое может повлиять на динамику нефтяных цен.

"Инвесторы в среду, скорее всего, предпочтут застраховаться от возможного ухудшения рыночной конъюнктуры и продолжат сокращать позиции в ОФЗ. На этом фоне ожидаем смещение доходности 10-летних ОФЗ в верхнюю часть диапазона 8,25-8,50% годовых", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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