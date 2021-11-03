Индекс Мосбиржи откроет торги среды в диапазоне 4185-4200п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 4185-4200 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4185-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4230 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен заметно просесть под влиянием утреннего ухудшения состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует эксперт.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает Манжос. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

Манжос полагает, что не менее значимым событием станут и итоги планового заседания FOMC. В 21:00 МСК будет объявлено решение по процентной ставке ФРС, а в 21:30 МСК начнется пресс-конференция по указанному поводу.

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