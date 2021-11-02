.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Pfizer до $47
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 ноября 2021 года 19:00
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Pfizer до $47
"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций Pfizer до $47 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Отчетность Pfizer Inc. за 3К21 оказалась лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию превзошла прогнозы на 24,1%, достигнув $1,34. Компания демонстрирует выдающиеся темпы роста совокупной выручки и стабильность ключевого бизнеса. Выручка Pfizer увеличилась на 27% кв/кв и на 134,4% г/г, оказавшись на уровне $24,1 млрд, что на 6,7% превысило консенсус. Впечатляющий рост выручки был ожидаемо обусловлен продажами вакцины Comirnaty от COVID-19, которые достигли рекордных $13 млрд. Из этого объема 75% доходов было сгенерировано за пределами США", - пишет аналитик. Эксперт указывает, что в планах менеджмента до конца года произвести 2 млрд доз вакцины для стран с низкими и средними доходами населения. Денежные поступления от продаж вакцины от COVID-19 для Pfizer могут сохранять высокую значимость для компании в течение длительного времени в связи с необходимостью ревакцинации в обозримом будущем. "Прогноз выручки по итогам текущего года менеджмент Pfizer повысил с $78-80 млрд до $81-82 млрд, что в среднем превышает результат 2020г на 94%. Скорректированная EPS, согласно обновленным оценкам, ожидается в диапазоне $4,13-4,18 (+84% г/г) при предыдущем коридоре $3,95-4,05. Выручку от продаж Comirnaty руководство прогнозирует на уровне $36 млрд против $33,5 млрд, заложенных в прошлой оценке. Выручка без учета продаж вакцины от COVID-19, как ожидается, вырастет на 6%, что соответствует ориентирам Pfizer на уровне 6% до 2025г. Отчет Pfizer мы оцениваем позитивно. Повышаем целевую цену по акции компании до $47 и сохраняем рекомендацию "покупать", - резюмирует Зубков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-PFIZER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
02 ноября 2021 года 18:33
Котировки золота могут вырасти к концу года до $1900 за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Спрос на золото во всём мире за прошедший квартал составил 831 т, снизившись на 7% г/г, производство также сократилось до 1239 т (-3% г/г),... читать дальше
.02 ноября 2021 года 18:08
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций и ADS BP plc с прогнозными ценами 396,2 GBP (потенциал роста составляет 13,5%) и $34,23 (потенциал роста составляет 19,6%) за штуку соответственно, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "На наш взгляд, представленная во... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:47
Поводов для роста цен рублевых гособлигаций в настоящее время мало, считают аналитики ITI Capital. "Доходность ОФЗ в целом повысилась на внушительные 80-90 б.п. на ближнем участке, до 60 б.п. на среднем и примерно на 35-40 б.п. в дальнем сегменте с момента объявления итогов октябрьского заседания... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:24
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Zendesk Inc. с прогнозной ценой на уровне до $158 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы нейтрально оцениваем результаты компании за третий квартал 2021 года: эмитент продолжил наращивать маркетинговые и... читать дальше
.02 ноября 2021 года 17:04
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций Amazon.com Inc., прогнозная стоимость бумаги - $4000 за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней, сообщается в обзоре. "На следующей неделе пройдет одно из крупнейших в 2021 году IPO - первичное размещение... читать дальше
.02 ноября 2021 года 16:43
"Финам" рекомендует держать акции Intel Corp. с прогнозной ценой $53,11 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,38% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "В последние несколько лет Intel стала одним из... читать дальше
.02 ноября 2021 года 16:25
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Twitter с $70 до $65 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Квартальные результаты Twitter оказались в основном на уровне ожиданий. Долгосрочный прогноз по бумагам нейтральный. Низкие темпы роста... читать дальше
.02 ноября 2021 года 16:09
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 151 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 119 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "11 ноября компания отчитается о... читать дальше
.02 ноября 2021 года 15:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schrodinger Inc. с целью $76 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-16 недель. Цена входа: выше $58, потенциальная доходность: 31,03%, стоп-приказ: $50,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Выручка по GAAP за 6 месяцев 2021 года... читать дальше
.02 ноября 2021 года 15:29
Котировки железной руды, вероятно, продолжат снижение в ближайшее время из-за ограничений в Китае на производство стали, говорится в комментарии Sber CIB. "Снижение котировок железной руды наблюдается уже пятую сессию подряд. Падение цены при этом ускорилось, так как китайские сталелитейные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.