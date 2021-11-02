"Финам" рекомендует держать акции Intel с прогнозной ценой $53,11

"Финам" рекомендует держать акции Intel Corp. с прогнозной ценой $53,11 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 8,38% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"В последние несколько лет Intel стала одним из примеров неудачного менеджмента и серьезно отстала от конкурентов как в части технических характеристик продукции, так и по динамике рыночной доли. Приход Пэта Гелсингера на позицию CEO и огромные для полупроводниковой отрасли инвестиции в CAPEX и R&D призваны вернуть Intel былое величие. Однако эффект от данных вложений может проявиться далеко не сразу и ограничить приток акционерной стоимости в краткосрочной перспективе", - отмечает эксперт инвесткомпании Александр Ковалев.

Intel Corp. - американская компания, производящая широкий спектр компьютерных компонентов и электронных устройств: центральных и графических процессоров, ПЛИС, интегральных схем специального назначения, энергонезависимой памяти и твердотельных накопителей, решений для беспроводной связи, а также ряд других продуктов и технологий.

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