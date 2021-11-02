"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Twitter до $65

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Twitter с $70 до $65 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Квартальные результаты Twitter оказались в основном на уровне ожиданий. Долгосрочный прогноз по бумагам нейтральный. Низкие темпы роста аудитории остаются актуальной проблемой в условиях усиления конкуренции, поэтому долгосрочные перспективы бизнеса не выглядят уверенными. Мы сомневаемся, что в эмитенту удастся достичь своей цели на уровне 315 млн активных пользователей в 2023 году. В среднесрочной перспективе акции могут демонстрировать боковое движение", - отмечает эксперт Михаил Денисламов.

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