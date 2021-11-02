"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Schrodinger с целью $76

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schrodinger Inc. с целью $76 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-16 недель. Цена входа: выше $58, потенциальная доходность: 31,03%, стоп-приказ: $50,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Выручка по GAAP за 6 месяцев 2021 года увеличилась на 25,7% (до $61,911 млн против $49,266 млн годом ранее). 10 ноября компания опубликует отчетность, мы предполагаем, что тренд на рост выручки сохранится, что будет способствовать росту котировок", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения после продолжительного периода снижения котировки бумаг компании оттолкнулись от уровня поддержки, расположенного в районе $50. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $58. При покупке на 8,2% и выставлении стоп-заявки на уровне $50,9 риск на портфель составит 1,00%", - указывают в "Финаме".

Schrodinger Inc. - специализирующаяся в области наук о жизни и материаловедения компания, которая разрабатывает программное обеспечение для вычислительной химии. Эмитент разрабатывает популярное в своей отрасли программное обеспечение для разработки лекарств, которое используется ведущими биофармацевтическими и промышленными компаниями, академическими учреждениями и государственными лабораториями по всему миру.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.