Цена на желруду, вероятно, продолжит снижение в ближайшее время - Sber CIB

Котировки железной руды, вероятно, продолжат снижение в ближайшее время из-за ограничений в Китае на производство стали, говорится в комментарии Sber CIB.

"Снижение котировок железной руды наблюдается уже пятую сессию подряд. Падение цены при этом ускорилось, так как китайские сталелитейные компании все активнее снижают выпуск на фоне государственных ограничений на производство стали. Они будут действовать и в начале 2022 года, поскольку КНР стремится обеспечить минимальный уровень выбросов во время зимних Олимпийских игр. По данным исследовательской компании Mysteel, производство стали в Китае сократилось до минимума с марта 2020 года. Это значит, что железная руда, вероятно, продолжит дешеветь, так как производители будут придерживаться ограничений, установленных государством", - отмечает аналитик инвестбанка Анна Пильгунова.

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