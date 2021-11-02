Курс рубль/доллар составит 71,5-73 руб./$1 к концу 2022г - Росбанк

Курс рубль/доллар, скорее всего, составит 71,5-73 руб./$1 к концу 2022г, сообщается в комментарии Росбанка.

Перспектива дальнейшей динамики выглядит относительно хорошей, в результате чего эксперты банка улучшили прогнозы USD/RUB до 71,5-73 руб./$1 и EUR/RUB до 81,8-84,4 руб./EUR1 до конца 2022г. В то же время, трендовый переход рублевых пар к уровням ниже 70,0 и 82,0 видится аналитикам в моменте неоправданным:

- Потенциальное улучшение текущего счета не выглядит исключительно позитивным фактором для состояния рынка валютной ликвидности. Отток капитала, по оценкам аналитиков Росбанка, в 2021г достигнет $70 млрд, а в 2022г - останется вблизи $60 млрд. Одновременно с этим, предстоящий возврат объемов добычи нефти до уровней 2019 года усилит действие бюджетного правила (Росбанк: $35 млрд в 2021 году и $45-50 млрд в 2022 году), что также будет пропорционально воздействовать на баланс валютной ликвидности и ограничивать позитивные эффекты повышенных сырьевых цен в следующем году.

- Воздействующие на текущий счет позитивные факторы, по мнению экспертов, имеют временный характер, а формирующиеся негативные могут быть более продолжительными - рост цен на энергоносители рассматривается как потенциальное свойство предстоящего отопительного сезона 21/22, закрытые границы, по мнению стратегов банка, ограничивают в прошлом весьма значимый объем импорта услуг, а "двойное" укрепление реального эффективного курса рубля (из-за номинального курса и повышенной инфляции) создает благоприятную почву для разгона товарного импорта.

- Аналитики указывают также, что не стоит недооценивать риски оттока капитала: мировые рынки находятся в неопределенности касательно позиции ведущих центральных банков по длительности инфляционных шоков. Плавно меняющийся консенсус в пользу более устойчивых инфляционных последствий пандемии повышает риски более быстрого ужесточения монетарной политики как в США, так и в Европе, а материализация этих угроз будет дисконтировать эффект высоких процентных ставок в России. Соответственно, текущие предпосылки можно рассматривать как благоприятные и сбалансированные по риску.

"В конце текущей "короткой" недели и в начале следующей мы видим большой навес факторов неопределенности, которые преувеличивают реакцию рубля в направлении коррекции, - отмечают эксперты. - В среду ФРС США, вероятно, опубликует план по сокращению программы выкупа активов, а в четверг ОПЕК+ вынесет вердикт по уровню нефтедобычи. При этом, со стороны ФРС может появиться чуть больше рестриктивных комментариев, а со стороны ОПЕК+ - инициатива для более быстрого увеличения добычи. Наконец, 8 ноября Минфин озвучит планы по ежемесячной покупке валюты: мы оцениваем объем валютных интервенций на уровне 330-350 млрд руб., что превысит 317-327 млрд руб. в сентябре-октябре и вынудит рубль задержаться у верхней границы интервалов 70,7-71,7 против доллара и 81,7-82,9 против евро".

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