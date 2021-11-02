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02 ноября 2021 года 12:42
Рубль останется в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1 до итогов заседания ФРС - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,9%, до 71,56 руб./$1. Рубль слабел даже несмотря на растущие нефтяные цены - давление на него оказывает близость заседания ФРС, а также ожидания дальнейшего сильного роста ключевой ставки ЦБ РФ, в связи с чем зарубежные инвесторы предпочитают дождаться декабрьского заседания ЦБ для покупки российских активов. Сегодня курс USDRUB снижается на 0,07% и находится около 71,49 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Мы продолжаем ожидать, что курс USD/RUB до оглашения итогов заседания ФРС будет находиться в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1, но вероятность преодоления верхней границы диапазона выросла", - отмечают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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