Рубль останется в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1 до итогов заседания ФРС - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник вырос на 0,9%, до 71,56 руб./$1. Рубль слабел даже несмотря на растущие нефтяные цены - давление на него оказывает близость заседания ФРС, а также ожидания дальнейшего сильного роста ключевой ставки ЦБ РФ, в связи с чем зарубежные инвесторы предпочитают дождаться декабрьского заседания ЦБ для покупки российских активов. Сегодня курс USDRUB снижается на 0,07% и находится около 71,49 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Мы продолжаем ожидать, что курс USD/RUB до оглашения итогов заседания ФРС будет находиться в диапазоне 70,25-71,75 руб./$1, но вероятность преодоления верхней границы диапазона выросла", - отмечают эксперты банка.

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