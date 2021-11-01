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01 ноября 2021 года 18:54
Возможно ослабление рубля до 71,55-71,62 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express
Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до уровней 71,55-71,62 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин. "Рубль во второй половине сессии в понедельник стал планомерно сдавать позиции, выйдя в ощутимый минус, хотя ситуация на мировых рынках лишь умеренно ухудшилась в рамках коррекции. Таким образом, национальная валюта сохраняет относительную слабость, что может свидетельствовать об активизации покупателей инвалюты на многомесячных минимумах ее курса. Это увеличивает вероятность развития по меньшей мере более ощутимой восходящей коррекции доллара и евро к рублю, - пишет аналитик инвесткомпании. - С технической точки зрения пара USD/RUB продолжает возвращать позиции, утраченные во второй половине октября. Ближайшей целью восстановления доллара может стать область сопротивления 71,55-71,62 руб./$1. Немного выше находится верхняя граница краткосрочного нисходящего канала, которая также способна выступить техническим препятствием для дальнейшего роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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