Возможно ослабление рубля до 71,55-71,62 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до уровней 71,55-71,62 руб./$1 в ближайшее время, считает эксперт по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль во второй половине сессии в понедельник стал планомерно сдавать позиции, выйдя в ощутимый минус, хотя ситуация на мировых рынках лишь умеренно ухудшилась в рамках коррекции. Таким образом, национальная валюта сохраняет относительную слабость, что может свидетельствовать об активизации покупателей инвалюты на многомесячных минимумах ее курса. Это увеличивает вероятность развития по меньшей мере более ощутимой восходящей коррекции доллара и евро к рублю, - пишет аналитик инвесткомпании. - С технической точки зрения пара USD/RUB продолжает возвращать позиции, утраченные во второй половине октября. Ближайшей целью восстановления доллара может стать область сопротивления 71,55-71,62 руб./$1. Немного выше находится верхняя граница краткосрочного нисходящего канала, которая также способна выступить техническим препятствием для дальнейшего роста".

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