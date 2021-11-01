Текущая коррекция цен акций Apple и Amazon интересна для долгосрочных покупок бумаг - "Атон"

Текущую коррекцию котировок акций Apple Inc. и Amazon.com Inc. можно использовать для формирования или увеличения позиций на долгосрочную перспективу, полагает руководитель отдела торговли акциями "Атона" Элбек Далимов.

"Компания Apple - "жертва" дефицита полупроводников. В следующем квартале прямые потери от нехватки или задержек поставок чипов могут превысить $6 млрд. Высокий рождественский сезон в этом году снова может быть скомканным, а результаты компании в следующем квартале, по оценкам ряда аналитиков, "максимум выйдут in-line", - отмечает эксперт.

Amazon в следующем квартале понесет дополнительные издержки из-за дефицита рабочей силы, необходимости индексировать выплаты персоналу, сбоев в глобальной цепочке поставок и резкого роста стоимости фрахта и доставки, - указывает Далимов.

"Надо понимать, что текущий негатив связан не с проблемами в бизнес-моделях компаний, а с внешними факторами. Некоторое экономическое замедление, отчетливо заметное по свежим цифрам ВВП в ряде ведущих мировых экономик (США, Китай, Германия), конечно, окажет давление на динамику финансовых и операционных показателей компаний в среднесрочной перспективе, - пишет аналитик "Атона". - Однако Apple и Amazon по-прежнему находятся в эпицентре долгосрочного тренда цифровизации экономики, что подтверждает уверенный рост выше ожиданий выручки в сегменте Services у Apple и облачного направления у Amazon. Это глобальные титаны, одни из лучших и наиболее качественных компаний в мире, акции которых следует иметь в портфеле как "ядро" экспозиции на широкий технологический сектор".

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