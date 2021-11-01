"Финам" рекомендует держать акции Газпрома с прогнозной ценой 394,4 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 394,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 10,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Если смотреть на акции "Газпрома" в целом, то мы настроены нейтрально по отношению к ним. Наша рекомендация - "держать", прогнозная цена составляет 394,4 руб., что соответствует "апсайду" 10,6%. Потенциал ограничивается высокой вероятностью коррекции цен на газ, риском ускорения энергоперехода в Европе из-за энергетического кризиса, а также ненулевой вероятностью того, что ЕС обвинит "Газпром" в стремительном росте цен на "голубое топливо". При этом мы не исключаем, что в случае холодной зимы цены на газ останутся на аномально высоком уровне в ближайшие полгода, что может стать основанием для повышения целевой цены акций газового гиганта", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.