"Атон" подтверждает позитивную оценку перспектив акций Мосбиржи

Аналитики "Атона" подтверждают позитивную оценку перспектив акций "Московской биржи", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты "Московской биржи" за 3К21 по МСФО соответствуют консенсус-прогнозу, их влияние на динамику цены акций нейтральное. Динамика комиссионных доходов отличная, в то же время несколько удивляет стагнация процентных доходов на фоне роста процентных ставок. Повышение операционных расходов может обеспокоить инвесторов, но мы рассматриваем его как разовый фактор и инвестицию в будущий рост прибыли. Мы ожидаем, что со следующего года темпы роста операционных расходов вернутся к нормальным (7-8%). Важными факторами роста комиссионных доходов в 2022 году и далее являются ожидаемое увеличение продолжительности торгов и быстрое развитие сегмента торговли акциями международных компаний. Нам по-прежнему нравится инвестиционный кейс "Московской биржи", и мы подтверждаем позитивный взгляд на бумагу (рейтинг - "выше рынка", прогнозная цена - 230 рублей за штуку)", - пишут эксперты.

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