Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке ОФЗ в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Вероятно сохранение высокой волатильности в классических ОФЗ в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Прошлая неделя оказалась крайне тяжелой для классических ОФЗ: рост доходностей на 50-70 б.п. в коротких и средних бумагах и 30-40 б.п. в длинных. Основные причины - переоценка инфляционных прогнозов и возможных шагов по ставке ЦБ в ближайшие месяцы. Безусловно, частично это движение отражает высокую неопределенность дальнейших действий ЦБ. Риски сохранения растущей динамики базовых ставок будут добавлять неуверенности рынку ОФЗ, да и нерезидентам после довольно непростого года в долговых инструментах (в мире) при такой динамике активно заходить вновь в ОФЗ причин нет. Поэтому волатильность в классических ОФЗ, с нашей точки зрения, пока будет высокой, давление вниз на цены сохранится. Можем и далее наблюдать растущий интерес к флоатерам как к страховке", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.