Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4575-4625п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4575-4625 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 закрепился выше отметки в 4600 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях "быков", а RSI остается вблизи зоны перекупленности. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, но рост замедляется, что открывает возможность для краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней в диапазоне 4450-4480 пунктов", - отмечает эксперт.

Также Зубков обращает внимание, что ключевым событием текущей недели станет заседание FOMC, на котором, как ожидается, будет объявлено о сроках начала и параметрах сворачивания QE. "Предполагаем, что сокращение объема покупки активов стартует в середине ноября и будет составлять $15 млрд в месяц. Таким образом, программа будет полностью завершена в июне 2022 года. Глава регулятора Джером Пауэлл, скорее всего, вновь отметит различие между решением о сокращении количественного смягчения и переходу к жесткой монетарной политике, а также укажет на временный характер разгона инфляции. В то же время не исключено, что прогноз высокой инфляции будет сделан на более длительный период из-за трудностей в цепочках поставок. Ряд представителей руководства ФРС, включая Пауэлла, недавно признали, что инфляционное давление может сохраняться дольше, чем предполагалось изначально. Также интересно будет мнение регулятора в отношении выхода на полную занятость после пандемии", - пишет аналитик инвесткомпании.

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