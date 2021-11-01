"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Wells Fargo с целью $70

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wells Fargo & Co. с целью $70 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 36%, стоп-приказ: $42,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Наблюдающаяся в США рефляция играет на руку всем банкам, у которых основной портфель активов составляют кредиты, так как они выдаются под ставку, которая привязана к инфляции, а фондирование проходит по ставкам ФРС, которые пока еще находятся на околонулевых значениях. Wells Fargo является основным бенефициаром, - пишут эксперты инвесткомпании. - С технической точки зрения котировки бумаг торгуются в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию. При покупке на 8,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $45 риск на портфель составит 1%".

Wells Fargo & Co. является диверсифицированной финансовой компанией, предоставляющей широкий спектр услуг: банковские, инвестиционные, страховые, а также ипотечное и потребительское микрокредитование.

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