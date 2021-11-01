Вероятно укрепление рубля до 70 руб./$1 при улучшении рыночных настроений - Сбер Управление Активами

Вероятно укрепление рубля до 70 руб./$1 при улучшении рыночных настроений, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Рубль на прошлой неделе продемонстрировал ослабление. Этому способствовали такие факторы, как умеренная коррекция нефтяных котировок, укрепление доллара по отношению ко всем валютам развивающихся стран (индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,4%), а также рост волатильности на рынке ОФЗ. Кроме того, прошедшее повышение ключевой ставки было отыграно, как следствие, часть участников рынка фиксировала прибыль после сильного укрепления рубля. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 69,5-71,5 руб./$1. При улучшении рыночных настроений вероятно укрепление рубля в сторону 70 руб./$1", - пишет эксперт.

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