Акции Юнипро, "Мать и дитя" и "префы" Россети Ленэнерго будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Юнипро", ГК "Мать и дитя" и "префы" "Россети Ленэнерго" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитик Дмитрий Пучкарев отмечает, что на следующей неделе у "Юнипро" произойдут сразу два важных события. Во-первых, компания опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021г. Показатели ожидаются сильными благодаря получению повышенных платежей по ДПМ от запуска энергоблока №3 Березовской ГРЭС, а также росту энергопотребления и цен. В рамках релиза важна будет информация по будущим дивидендам.

Во-вторых, 2 ноября пройдет заседание совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2021г. "Ориентируясь на обозначенные компанией планы по дивидендам, можно ожидать 0,19 руб. на акцию, что соответствует около 7% дивидендной доходности, - указывает эксперт. - Техническая картина в бумагах "Юнипро" нейтральная. При цикле роста процентных ставок спрос инвесторов к бумагам сильно снизился, естественная для бумаг низковолатильная боковая консолидация сохраняется. Локально бумаги снижаются от минимума на 2,82 руб. Неплохая зона торможения уже близко, в районе 2,68-2,7 руб. Можно предположить, что без негативных новостей пройти эту зону будет непросто".

2 ноября ожидается публикация финансового отчета по РСБУ "Россети Ленэнерго". Для инвесторов особенно важен отчет по российским стандартам, так как от чистой прибыли по РСБУ зависят дивиденды по привилегированным акциям, подчеркивает Пучкарев. Результаты ожидаются умеренно позитивными на фоне роста энергопотребления, при этом рост по прибыли может быть не таким сильным, как в I полугодии, из-за высоких объемов техприсоединения в III квартале 2021г.

"Техническая картина в привилегированных акциях "Россети Ленэнерго" неоднозначная. С одной стороны, бумаги движутся в локальном восходящем тренде, по осцилляторам нет признаков перегретости, подъем может быть продолжен. С другой - по RSI на дневном интервале можно отметить медвежью дивергенцию, что свидетельствует о слабости покупателей. Причин для сильного роста бумаг, несмотря на ожидания высокой дивдоходности по итогам 2021г, сложно обозначить. В условиях роста ключевой ставки консервативные дивидендные истории могут пользоваться пониженным спросом", - пишет аналитик инвесткомпании.

ГК "Мать и дитя" представит 1 ноября операционные результаты за III квартал 2021г. Ожидается рост койко-дней на фоне увеличения загрузки комплекса Лапино-2. В фокусе комментарии менеджмента относительно вовлеченности компании в лечение заболевших коронавирусом, апдейты по проектам Лапино-3 и Лапино-5.

"Технический взгляд на акции преимущественно нейтральный, - отмечает Пучкарев. - В последние месяцы бумаги перешли в боковую консолидацию с нижней границей на 800 руб. Сверху граница размыта, но ближайшее сопротивление сейчас - 860 руб. С его пробоем откроется возможность движения к локальному максимуму на 920 руб.".

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